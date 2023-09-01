Apna Platy

Adresár spoločností
Platy Apna sa pohybujú od $3,449 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $113,184 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Apna. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
Median $48.2K
Produktový manažér
Median $48.6K
Manažér obchodných operácií
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Business analytik
$9.9K
Zákaznícky servis
$3.4K
Dátový vedec
$113K
Produktový dizajnér
$16.5K
Technický programový manažér
$20.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Apna predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $113,184. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apna je $29,993.

Ďalšie zdroje