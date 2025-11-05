Adresár spoločností
Apexon
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • New York City Area

Apexon Softvérový inžinier Platy v New York City Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in New York City Area v Apexon dosahuje $123K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apexon. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Apexon
Software Engineer
New York, NY
Celkom za rok
$123K
Úroveň
4
Základný plat
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
8 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Apexon in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $228,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apexon pre pozíciu Softvérový inžinier in New York City Area je $116,500.

Ďalšie zdroje