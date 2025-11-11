Adresár spoločností
Apex Fintech Solutions
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

Apex Fintech Solutions Backend softvérový inžinier Platy

Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Apex Fintech Solutions dosahuje $107K za year pre Software Engineer I. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $132K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apex Fintech Solutions. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Apex Fintech Solutions?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Apex Fintech Solutions in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $143,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apex Fintech Solutions pre pozíciu Backend softvérový inžinier in United States je $120,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Apex Fintech Solutions

Súvisiace spoločnosti

  • Cox Automotive
  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • TD Ameritrade
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje