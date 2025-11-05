Adresár spoločností
Aon
Aon Softvérový inžinier Platy v Singapore

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Singapore v Aon dosahuje SGD 86.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aon. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Aon
Associate Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Celkom za rok
SGD 86.6K
L8
SGD 86.6K
SGD 0
SGD 0
1 Rok
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Aon?
+SGD 75.3K
+SGD 116K
+SGD 26K
+SGD 45.5K
+SGD 28.6K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Aon in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 155,880. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aon pre pozíciu Softvérový inžinier in Singapore je SGD 86,624.

Ďalšie zdroje