Mediánový UX dizajnér kompenzačný balík in United States v Aon dosahuje $125K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aon. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Mediánový balík
company icon
Aon
UX Designer
New York, NY
Celkom za rok
$125K
Úroveň
-
Základný plat
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Aon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX dizajnér v Aon in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $140,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aon pre pozíciu UX dizajnér in United States je $120,000.

