Aon
  • Aktuár

  • Všetky platy Aktuár

  • Greater London Area

Aon Aktuár Platy v Greater London Area

Mediánový Aktuár kompenzačný balík in Greater London Area v Aon dosahuje £50.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Aon. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£50.6K
Úroveň
L1
Základný plat
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Aon?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnovšie odoslané platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Aktuár v Aon in Greater London Area predstavuje ročnú celkovú odmenu £126,433. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aon pre pozíciu Aktuár in Greater London Area je £50,562.

