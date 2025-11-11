Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Australia v ANZ sa pohybuje od A$169K za year pre Senior Software Engineer do A$190K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Australia dosahuje A$175K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ANZ. Posledná aktualizácia: 11/11/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
