Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Australia v ANZ sa pohybuje od A$109K za year pre Junior Software Engineer do A$187K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Australia dosahuje A$135K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ANZ. Posledná aktualizácia: 11/11/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***