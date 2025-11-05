Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Melbourne Area v ANZ sa pohybuje od A$115K za year pre Junior Software Engineer do A$216K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Melbourne Area dosahuje A$166K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ANZ. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
