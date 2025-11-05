Adresár spoločností
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

ANZ Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v ANZ sa pohybuje od ₹1.8M za year pre Junior Software Engineer do ₹3.46M za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹1.79M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ANZ. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v ANZ?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti webu

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ANZ in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,964,234. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ANZ pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹1,788,521.

