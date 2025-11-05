Adresár spoločností
ANZ Dátový vedec Platy v Greater Melbourne Area

Dátový vedec odmeňovanie in Greater Melbourne Area v ANZ sa pohybuje od A$126K za year pre Data Scientist do A$171K za year pre Senior Data Scientist. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Melbourne Area dosahuje A$119K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ANZ. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v ANZ?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v ANZ in Greater Melbourne Area predstavuje ročnú celkovú odmenu A$177,901. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ANZ pre pozíciu Dátový vedec in Greater Melbourne Area je A$142,866.

