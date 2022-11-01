Adresár spoločností
ANZ
ANZ Platy

Platy ANZ sa pohybujú od $8,937 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodné operácie na spodnej hranici až po $164,797 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ANZ. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Dátový vedec
Median $77.4K
Dátový analytik
Median $87.4K

Produktový manažér
Median $106K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $165K
Informačný technológ (IT)
Median $68.9K
Obchodné operácie
$8.9K
Obchodný analytik
$85.3K
Zákaznícky servis
$35.7K
Finančný analytik
$40.1K
Ľudské zdroje
$54K
Investičný bankár
$45.5K
Marketing
$73.3K
Strojný inžinier
$92.6K
Produktový dizajnér
$101K
Manažér programov
$144K
Predaj
$137K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$71.4K
Architekt riešení
$34.5K
Celkové odmeny
$58.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ANZ predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $164,797. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ANZ je $76,239.

