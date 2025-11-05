Adresár spoločností
Anyscale
Anyscale Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Anyscale dosahuje $350K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Anyscale. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Anyscale
Software Engineer
San Francisco, CA
Celkom za rok
$350K
Úroveň
L7
Základný plat
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
14 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Anyscale?
Najnovšie odoslané platy
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Anyscale podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Anyscale in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $525,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Anyscale pre pozíciu Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $322,500.

