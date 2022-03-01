Adresár Spoločností
Anyscale
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Anyscale Platy

Platový rozsah Anyscale sa pohybuje od $144,275 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $317,500 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Anyscale. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $318K
Produktový manažér
$204K
Personálny nábor
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Architekt riešení
$299K
Technický manažér programu
$208K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Anyscale podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Anyscale je Softvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $317,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Anyscale je $207,955.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Anyscale

Súvisiace spoločnosti

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje