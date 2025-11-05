Adresár spoločností
ANYbotics
ANYbotics Softvérový inžinier Platy v Greater Zurich Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Zurich Area v ANYbotics dosahuje CHF 87.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ANYbotics. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Celkom za rok
CHF 87.4K
Úroveň
L2
Základný plat
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ANYbotics in Greater Zurich Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 95,058. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ANYbotics pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Zurich Area je CHF 87,351.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre ANYbotics

