Adresár spoločností
Anthropic
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

  • San Francisco Bay Area

Anthropic Backend softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Backend softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Anthropic sa pohybuje od $640K za year pre Senior Software Engineer do $578K za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $570K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Anthropic. Posledná aktualizácia: 11/11/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Anthropic podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Anthropic in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $710,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Anthropic pre pozíciu Backend softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $570,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Anthropic

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • Roblox
  • Facebook
  • DoorDash
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje