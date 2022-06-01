Adresár Spoločností
Anthology Platy

Platový rozsah Anthology sa pohybuje od $15,075 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažérsky konzultant na spodnom konci do $179,598 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Anthology. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $125K

Full-stack softvérový inžinier

Informatik (IT)
$74.6K
Manažérsky konzultant
$15.1K

Produktový dizajnér
$87.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$70.4K
Architekt riešení
$180K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Anthology je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $179,598. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Anthology je $81,030.

