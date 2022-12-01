Adresár Spoločností
Anta
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Anta Platy

Platový rozsah Anta sa pohybuje od $62,356 v celkovej kompenzácii ročne pre Módny dizajnér na spodnom konci do $133,718 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Anta. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Módny dizajnér
$62.4K
Ľudské zdroje
$109K
Softvérový inžinier
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manažér softvérového inžinierstva
$134K
Architekt riešení
$82.9K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

El rol més ben pagat informat a Anta és Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $133,718. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Anta és de $109,001.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Anta

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • Spotify
  • Airbnb
  • Uber
  • Microsoft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje