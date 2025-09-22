Adresár spoločností
Ant Group
Ant Group Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Singapore v Ant Group dosahuje SGD 115K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ant Group. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Mediánový balík
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Celkom za rok
SGD 115K
Úroveň
12
Základný plat
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ant Group?

SGD 209K

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Ant Group in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 328,406. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ant Group pre pozíciu Produktový manažér in Singapore je SGD 114,699.

