Ant Group
Ant Group Platy

Platový rozsah Ant Group sa pohybuje od $54,398 v celkovej kompenzácii ročne pre Projektový manažér na spodnom konci do $220,743 pre Obchodný analytik na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ant Group. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $69.5K
Produktový manažér
Median $87.6K
Obchodný analytik
$221K

Rozvoj obchodu
$56K
Dátový vedec
$90.6K
Marketing
$121K
Marketingové operácie
$167K
Produktový dizajnér
$80.4K
Projektový manažér
$54.4K
Architekt riešení
$146K
FAQ

El rol con mayor salario reportado en Ant Group es Obchodný analytik at the Common Range Average level con una compensación total anual de $220,743. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ant Group es $89,118.

