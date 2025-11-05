Adresár spoločností
Ansys
Ansys Softvérový inžinier Platy v Raleigh-Durham Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Raleigh-Durham Area v Ansys dosahuje $142K za year pre P3. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$142K
$111K
$17K
$13.5K
P4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Výskumný vedec

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ansys in Raleigh-Durham Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $163,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ansys pre pozíciu Softvérový inžinier in Raleigh-Durham Area je $120,000.

Súvisiace spoločnosti

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
