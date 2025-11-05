Softvérový inžinier odmeňovanie in Madrid Metropolitan Area v Ansys sa pohybuje od €45.7K za year pre P2 do €70.1K za year pre P3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Madrid Metropolitan Area dosahuje €55.1K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
