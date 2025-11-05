Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Ansys sa pohybuje od ₹1.93M za year pre P1 do ₹3.9M za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹2.37M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
