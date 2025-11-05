Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Ansys sa pohybuje od ₹2.09M za year pre P1 do ₹4.61M za year pre P4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹4.84M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 11/5/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
