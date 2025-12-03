Adresár spoločností
Ansys
Ansys Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Canada v Ansys dosahuje CA$122K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Mediánový balík
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Celkom za rok
$88K
Úroveň
P3
Základný plat
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ansys?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Ansys in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$129,878. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ansys pre pozíciu Produktový manažér in Canada je CA$120,370.

