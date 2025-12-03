Adresár spoločností
Ansys
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in Taiwan v Ansys sa pohybuje od NT$2.19M do NT$3.07M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ansys. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$77.4K - $90.1K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$71.6K$77.4K$90.1K$100K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Ansys podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Ansys in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$3,066,370. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ansys pre pozíciu Zákaznícky servis in Taiwan je NT$2,190,265.

