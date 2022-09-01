Adresár Spoločností
Ansira
Ansira Platy

Platový rozsah Ansira sa pohybuje od $56,218 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing na spodnom konci do $117,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ansira. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $117K
Marketing
$56.2K
Projektový manažér
$75.4K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ansira je Softvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $117,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ansira je $75,375.

