Anritsu
Anritsu Predajný inžinier Platy

Priemerné Predajný inžinier celkové odmeňovanie in Romania v Anritsu sa pohybuje od RON 128K do RON 179K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Anritsu. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$31.4K - $36.5K
Romania
Bežný rozsah
Možný rozsah
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Anritsu?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predajný inžinier v Anritsu in Romania predstavuje ročnú celkovú odmenu RON 179,126. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Anritsu pre pozíciu Predajný inžinier in Romania je RON 127,947.

Ďalšie zdroje

