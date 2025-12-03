Adresár spoločností
Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Taiwan v Anritsu sa pohybuje od NT$680K do NT$947K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Anritsu. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$23.7K - $28K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$22.2K$23.7K$28K$30.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Anritsu in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$946,820. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Anritsu pre pozíciu Predaj in Taiwan je NT$679,768.

