Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in Mexico v Anon sa pohybuje od MX$1.94M do MX$2.83M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Anon. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$119K - $136K
Mexico
Bežný rozsah
Možný rozsah
$104K$119K$136K$151K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Anon?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Anon in Mexico predstavuje ročnú celkovú odmenu MX$2,832,881. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Anon pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Mexico je MX$1,944,605.

Ďalšie zdroje

