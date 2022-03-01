Adresár spoločností
Angi
Angi Platy

Platy Angi sa pohybujú od $49,750 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $280,812 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Angi. Posledná aktualizácia: 8/29/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $195K
Manažér softvérového inžinierstva
L3 $274K
L4 $281K

Dátový vedec
Median $207K
Produktový dizajnér
Median $138K
Nábor zamestnancov
Median $130K
Administratívny asistent
$112K
Obchodný analytik
$167K
Finančný analytik
$169K
Ľudské zdroje
$130K
Marketing
$78.6K
Predaj
$49.8K
UX výskumník
$184K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Angi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Angi predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the L4 level s ročnou celkovou odmenou $280,812. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Angi je $169,150.

Ďalšie zdroje