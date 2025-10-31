Adresár spoločností
Angel Studios
  Platy
  Softvérový inžinier

  Všetky platy Softvérový inžinier

Angel Studios Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Angel Studios dosahuje $165K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Angel Studios. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Angel Studios
Software Engineer
Provo, UT
Celkom za rok
$165K
Úroveň
Senior Engineer
Základný plat
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Angel Studios?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Angel Studios in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $236,598. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Angel Studios pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $132,000.

Ďalšie zdroje