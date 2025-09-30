Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Angel One sa pohybuje od ₹3.05M za year do ₹6.87M. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹3.8M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Angel One. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
