Angel One
Angel One Dátový vedec Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Greater Bengaluru v Angel One dosahuje ₹6.8M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Angel One. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹6.8M
Úroveň
T3
Základný plat
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Angel One?

₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Angel One in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹10,858,660. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Angel One pre pozíciu Dátový vedec in Greater Bengaluru je ₹7,216,618.

