Andrews Cooper Mechanický inžinier Platy v Greater Seattle Area

Mediánový Mechanický inžinier kompenzačný balík in Greater Seattle Area v Andrews Cooper dosahuje $138K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Andrews Cooper. Posledná aktualizácia: 11/5/2025

Mediánový balík
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Celkom za rok
$138K
Úroveň
L3
Základný plat
$133K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
7 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v Andrews Cooper in Greater Seattle Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $157,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Andrews Cooper pre pozíciu Mechanický inžinier in Greater Seattle Area je $137,000.

