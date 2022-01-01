Adresár spoločností
Anaplan
Anaplan Platy

Platy Anaplan sa pohybujú od $73,630 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $346,725 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Anaplan. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Softvérový inžinier
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack softvérový inžinier

Architekt riešení
Median $168K
Produktový manažér
Median $132K

Ľudské zdroje
Median $344K
Predaj
Median $250K
Obchodný analytik
$262K
Zákaznícky servis
$98.5K
Úspech zákazníka
$281K
Dátový vedec
$116K
Informačný technológ (IT)
$138K
Marketingové operácie
$89.2K
Produktový dizajnér
$270K
Projektový manažér
$154K
Nábor zamestnancov
$73.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$347K
Manažér technických programov
$239K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Anaplan podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

