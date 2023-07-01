Adresár spoločností
Amygdala Neuroscience
    • O spoločnosti

    Amygdala Neurosciences is a biopharmaceutical company based in California. They specialize in discovering and developing drugs for addiction disorders, catering to the healthcare industry.

    http://www.amygns.com
    Webstránka
    2015
    Rok založenia
    31
    Počet zamestnancov
    Sídlo

