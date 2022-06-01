Adresár Spoločností
AmTrust Financial
AmTrust Financial Platy

Platový rozsah AmTrust Financial sa pohybuje od $85,425 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $141,365 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AmTrust Financial. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Obchodný analytik
$88.2K
Dátový analytik
$119K
Dátový vedec
$141K

Softvérový inžinier
$85.4K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AmTrust Financial je Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $141,365. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AmTrust Financial je $103,800.

