Amplify Platy

Platový rozsah Amplify sa pohybuje od $73,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $160,800 pre Personálny nábor na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Median $135K
Produktový manažér
Median $135K
UX výskumník
Median $95K

Zákaznícky servis
$73.5K
Dátový analytik
$115K
Informatik (IT)
$131K
Marketing
$129K
Produktový dizajnér
Median $110K
Projektový manažér
$133K
Personálny nábor
$161K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Amplify je Personálny nábor at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $160,800. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Amplify je $130,117.

