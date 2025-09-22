Adresár spoločností
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in United States v Amperity sa pohybuje od $147K do $214K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amperity. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$169K - $192K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$147K$169K$192K$214K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Option

V spoločnosti Amperity podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Zákaznícky servis bei Amperity in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $213,875. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Amperity für die Position Zákaznícky servis in United States beträgt $146,813.

