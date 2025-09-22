Adresár spoločností
Amperity
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodný analytik

  • Všetky platy Obchodný analytik

Amperity Obchodný analytik Platy

Priemerné Obchodný analytik celkové odmeňovanie in United States v Amperity sa pohybuje od $119K do $173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amperity. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$136K - $155K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$119K$136K$155K$173K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Obchodný analytik príspevkovs v spoločnosti Amperity na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Option

V spoločnosti Amperity podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Obchodný analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný analytik v Amperity in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $172,870. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Amperity pre pozíciu Obchodný analytik in United States je $118,665.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Amperity

Súvisiace spoločnosti

  • Ivanti
  • AvidXchange
  • data.world
  • AB Tasty
  • Mastercard
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje