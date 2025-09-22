Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Ampere Computing sa pohybuje od $170K za year pre L6 do $275K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $198K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ampere Computing. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
