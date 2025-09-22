Adresár spoločností
Ampere Computing
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Ampere Computing Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Ampere Computing sa pohybuje od $170K za year pre L6 do $275K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $198K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L6
(Začiatočnícka úroveň)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 4 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Ampere Computing?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ampere Computing in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $365,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ampere Computing pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $204,000.

