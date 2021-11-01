Adresár Spoločností
AMI
AMI Platy

Platový rozsah AMI sa pohybuje od $25,596 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $170,850 pre Technický manažér programu na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AMI. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $28.7K
Účtovník
$152K
Produktový manažér
$25.6K

Predaj
$32.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
Technický manažér programu
$171K
Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at AMI is Technický manažér programu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMI is $92,452.

