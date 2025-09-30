Adresár spoločností
Amgen
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Amgen Softvérový inžinier Platy v Tampa-St. Pete (Sarasota) Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area v Amgen sa pohybuje od $108K za year pre L3 do $152K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area dosahuje $129K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amgen. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
(Začiatočnícka úroveň)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

34%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Amgen podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (34.00% ročne)



Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Amgen in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area sits at a yearly total compensation of $153,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Softvérový inžinier role in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area is $125,000.

Ďalšie zdroje