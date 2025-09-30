Softvérový inžinier odmeňovanie in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area v Amgen sa pohybuje od $108K za year pre L3 do $152K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area dosahuje $129K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amgen. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
V spoločnosti Amgen podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (34.00% ročne)
Zahrnuté pozíciePridať novú pozíciu