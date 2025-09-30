Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Amgen sa pohybuje od $206K za year pre L5 do $254K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $212K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amgen. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
V spoločnosti Amgen podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (34.00% ročne)
