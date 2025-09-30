Adresár spoločností
Amgen
Amgen Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in San Francisco Bay Area v Amgen sa pohybuje od $206K za year pre L5 do $254K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in San Francisco Bay Area dosahuje $212K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amgen. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

0%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

34%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Amgen podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)

  • 34% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (34.00% ročne)



Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Amgen in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $274,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Amgen pre pozíciu Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $198,000.

