Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Los Angeles Area v Amgen sa pohybuje od $115K za year pre L3 do $275K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Los Angeles Area dosahuje $210K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amgen. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
0%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
34%
ROK 4
V spoločnosti Amgen podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (0.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)
33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)
34% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (34.00% ročne)
