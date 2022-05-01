Adresár spoločností
AMETEK
AMETEK Platy

Platy AMETEK sa pohybujú od $58,107 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $265,200 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AMETEK. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Elektrotechnický inžinier
Median $200K
Hardvérový inžinier
$60.6K
Strojný inžinier
$147K

Optický inžinier
$143K
Softvérový inžinier
$58.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$265K
Manažér technických programov
$171K
Často kladené otázky

El puesto con mayor salario reportado en AMETEK es Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level con una compensación total anual de $265,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AMETEK es $147,000.

