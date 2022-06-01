Adresár spoločností
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Platy

Platy AmeriHealth Caritas sa pohybujú od $87,312 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $155,220 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AmeriHealth Caritas. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Aktuár
$152K
Dátový analytik
$87.3K
Softvérový inžinier
$133K

Architekt riešení
$155K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v AmeriHealth Caritas predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $155,220. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AmeriHealth Caritas je $142,250.

