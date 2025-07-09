Adresár spoločností
Americold
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Americold Platy

Platy Americold sa pohybujú od $70,350 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $233,825 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Americold. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Obchodný rozvoj
$234K
Hardvérový inžinier
$98K
Ľudské zdroje
$70.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Softvérový inžinier
$128K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Americold predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $233,825. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Americold je $112,750.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Americold

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Uber
  • Pinterest
  • Roblox
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje