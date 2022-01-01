Adresár spoločností
American Tower Platy

Platy American Tower sa pohybujú od $34,053 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $222,408 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov American Tower. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Hardvérový inžinier
$106K
Projektový manažér
$34.1K
Softvérový inžinier
$199K

Manažér softvérového inžinierstva
$222K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti American Tower podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

